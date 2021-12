Alex Belli e Delia Duran avvistati dopo il GF Vip: cosa sta succedendo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A poche ore dalla squalifica, Alex Belli e Delia Duran sono stati avvistati fuori dalla casa del GF Vip: la segnalazione è giunta puntuale. dopo essersi concluso con la squalifica, il percorso di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 continua a far parlare. cosa alquanto prevedibile, visto che i telespettatori e il popolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A poche ore dalla squalifica,sono statifuori dalla casa del GF Vip: la segnalazione è giunta puntuale.essersi concluso con la squalifica, il percorso dinella casa del GF Vip 6 continua a far parlare.alquanto prevedibile, visto che i telespettatori e il popolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Giovann61753656 : @GFVIP_Official Soleil senza Alex sei rinata ,sei più socievole con tutti ,spero che non sei la Soleil che hai fatt… - rid3re : RT @Imnotre38975450: Regia, facci capire, Alex Belli esce e noi adesso dobbiamo vedere i 7 stadi di dolore dell'amante abbandonata? #gfvip… - martimessi9 : RT @Azzurra______: Alex Belli, tre mesi fa: 'Quand'è che esce fuori il vero Aldo Montano? Dai, forza, vieni fuori!' Alla fine, ad uscirne… - Frances21821933 : RT @martasullenubi: Ho appena realizzato che la scena di Alex Belli davanti allo specchio sembra quella di Draco Malfoy in Harry Potter. L… - GocciaNel : RT @Chicca_colors: La gente, come dicevo io un mese fa, ora rimpiange Alex Belli in casa ??perché la diretta é noiosa, pure gli hater lo riv… -