Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 20:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE RIPRISTINATA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL QUADRANTE. PERMANGONO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; SEGNALIAMO INOLTRE RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL QUADRANTE. PERMANGONO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; SEGNALIAMO INOLTRE RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Macerata, messi in bilancio ben 59 milioni Ecco le opere pronte a partire "Stop al 'fai da te' degli ultimi 30 anni" ... via Spalato e via Roma, anche alla luce del prossimo intervento di edilizia scolastica che si ... Si focalizzerà l'attenzione anche sulla viabilità tra il nuovo ospedale e il nuovo svincolo della ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 12 - 2021 ore 18:15 VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... MENTRE IN ESTERNA, SI PROCEDE IN COLONNA TRA LE USCITE PER LA ROMA - FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL ...

