Verstappen: «Sono grato a Hamilton per questa battaglia durata un anno, perché è stata grandiosa» (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Max Verstappen: domenica è diventato campione del mondo di Formula 1 dopo una gara pazzesca ad Abu Dhabi, vinta all’ultimo giro contro Hamilton, suo rivale per tutta la stagione. «No, devo dire di no. È stata una gara pazzesca, davvero, ma è stata un po’ il riassunto di tutta la stagione, no?». Che cosa resterà del suo titolo 2021? «L’onestà del mio comportamento». Ha battagliato un anno intero con Hamilton: è stato più lo stress o il divertimento? «Beh, è divertente. Più divertente che stressante. Correre ti spinge al limite, le emozioni Sono tante e ti diverti. Poi il lavoro coinvolge tutti attorno a te, sia io che Lewis avevamo bisogno che tutto funzionasse alla perfezione per vincere, quindi ci ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Max: domenica è diventato campione del mondo di Formula 1 dopo una gara pazzesca ad Abu Dhabi, vinta all’ultimo giro contro, suo rivale per tutta la stagione. «No, devo dire di no. Èuna gara pazzesca, davvero, ma èun po’ il riassunto di tutta la stagione, no?». Che cosa resterà del suo titolo 2021? «L’onestà del mio comportamento». Hato unintero con: è stato più lo stress o il divertimento? «Beh, è divertente. Più divertente che stressante. Correre ti spinge al limite, le emozionitante e ti diverti. Poi il lavoro coinvolge tutti attorno a te, sia io che Lewis avevamo bisogno che tutto funzionasse alla perfezione per vincere, quindi ci ...

Advertising

francescacheeks : Non mi sento di commentare questo #AbuDhabiGP. La bambina che sono stata e tifava Alonso contro Hamilton è contenta… - Eurosport_IT : Ora non ci sono più dubbi, il titolo della Formula 1 è di Max Verstappen! Respinti i ricorsi della Mercedes?… - napolista : #Verstappen: «Sono grato a #Hamilton per questa battaglia durata un anno, perché è stata grandiosa» Alla Gazzetta… - fzzala : RT @PieroLadisa: Fermatevi un attimo. Tornate alla giornata di ieri, invertendo le parti tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e i rispettivi… - massy_c : @SkySportF1 Ho capito solo ora perché non sono state tolte le Monoposto tra Sainz e Verstappen Quest’ultimo doveva… -