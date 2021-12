Soleil Sorge e Jessica Selassié si confrontano su Alex Belli

(Di martedì 14 dicembre 2021)sue la moglie Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre 2021 abbiamo vistoe Delia Duran confrontarsi per quanto riguarda il rapporto dell’attore con. Queste le parole della moglie: Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

la_akasette : STEFANIA ORLANDO LETTERALMENTE LUCIDISSIMA CHE PER SEI MESI DI #GFVIP HA PORTATO RISPETTO AL MARITO PERCHÈ SA CHE I… - paolamontef : RT @Cristin04184242: @mattino5 @emanuelagentil9 Le bestemmia di Soleil passata inosservata dal conduttore e delle opinioniste a favore di u… - Cristin04184242 : @mattino5 @emanuelagentil9 Le bestemmia di Soleil passata inosservata dal conduttore e delle opinioniste a favore d… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il crollo emotivo di Soleil Sorge dopo l'uscita dalla casa di Alex Belli, la gieffina scoppia in lacrime tra le braccia di Sop… - Alessia25515063 : Vi piace Soleil Sorge? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip Alex Belli è stato eliminato e, dopo l'amicizia artistica con, torna nelle vita reale per stare a fianco ella moglie Delia Duran , arrivata appositamente nel reality per riprenderselo. A mettere ancora carne sul fuoco però arriva Carlo Cuozzo, il ...Peccato che il momento romantico che aveva immaginato di poter passare con la milanese sia stato completamente rovinato, dal momento che Sophie ha preferito consolarepiuttosto che ...La ex di Carlo Cuozzo ha smentito categoricamente che la relazione con Delia Duran, moglie di Alex Belli, sia vera. I dettagli all'interno!Dopo la decisione del GF vip di spostare la data della fine, i concorrenti hanno scelto se rimanere o terminare la loro avventura nella casa.