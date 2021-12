Soldi e prestiti: limiti e regole per non compiere un illecito (Di martedì 14 dicembre 2021) Prestare i Soldi ad amici e parenti è legale. Certo il limite deve essere il tasso di interesse, se c’è, che deve essere nel range fissato dal ministero dell’Economia, come scrive ‘La Legge per Tutti’. L’altro interrogativo è ‘c’è una cifra limite?’. In realtà no, volendo e, soprattutto, potendo si potrebbe anche prestare un milione di euro. Esistono comunque dei limiti. “Se la somma erogata viene versata in contanti, questa non può superare la soglia di tracciabilità, prevista dall’attuale normativa – scrive la Legge per tutti – . Dal 1° gennaio 2022, tale limite è pari a 999,99 euro; da 1.000 euro in su bisogna usare bonifici bancari, assegni o altri strumenti tracciabili”. Il secondo limite riguarda gli interessi. Se il prestito è gratuito non c’è problema, altrimenti, come già anticipato, gli interessi non devono essere troppo elevati perché si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Prestare iad amici e parenti è legale. Certo il limite deve essere il tasso di interesse, se c’è, che deve essere nel range fissato dal ministero dell’Economia, come scrive ‘La Legge per Tutti’. L’altro interrogativo è ‘c’è una cifra limite?’. In realtà no, volendo e, soprattutto, potendo si potrebbe anche prestare un milione di euro. Esistono comunque dei. “Se la somma erogata viene versata in contanti, questa non può superare la soglia di tracciabilità, prevista dall’attuale normativa – scrive la Legge per tutti – . Dal 1° gennaio 2022, tale limite è pari a 999,99 euro; da 1.000 euro in su bisogna usare bonifici bancari, assegni o altri strumenti tracciabili”. Il secondo limite riguarda gli interessi. Se il prestito è gratuito non c’è problema, altrimenti, come già anticipato, gli interessi non devono essere troppo elevati perché si ...

Advertising

fisco24_info : Soldi e prestiti: limiti e regole per non compiere un illecito: Le regole e gli eventuali limiti… - _enz29 : @Fraboyss Qualsiasi cosa facciano devono mettere i soldi e non chiedere prestiti Se tornano a investire a me va bene - IlGrandeGatsby7 : @MilanNewsit Le ragioni di questi errori sono avere mandato via Pobega e preso Gambadilegno Bakayoko, aver mandato… - Paojack81 : @Matador1337 Non siamo il Real ne il PSG e non puntiamo alla Champions Buttare soldi nel cesso a gennaio per un nan… - cammisa_massimo : @schissetin Li vogliono affamare anno le cambiali in cassette di sicurezza di questi zombie. Ricordate i prestiti g… -