Roma, torna a scuola… per rubare: 30enne in manette (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora un furto in una scuola: è avvenuto appena passata la mezzanotte a Roma. Questa volta il malloppo era decisamente congruo: si trattava infatti di alcuni tablet. La Polizia Locale è intervenuta ed è riuscita a sventare il colpo, cogliendolo in flagrante. Furto a scuola: 30enne in manette L’ultimo intervento è di questa notte, quando pattuglie del VI Gruppo Torri e del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale sono intervenute, appena passata la mezzanotte, in zona Torre Angela, dopo che era scattato un antifurto all’interno di un plesso scolastico. Gli agenti hanno tratto in arresto un uomo italiano di 30 anni con l’accusa di furto, avendolo scorto all’interno mentre era intento a rubare alcuni tablet, mettendo a soqquadro i locali nel tentativo di trovare ulteriori apparecchi elettronici. E’ un altro degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora un furto in una scuola: è avvenuto appena passata la mezzanotte a. Questa volta il malloppo era decisamente congruo: si trattava infatti di alcuni tablet. La Polizia Locale è intervenuta ed è riuscita a sventare il colpo, cogliendolo in flagrante. Furto a scuola:inL’ultimo intervento è di questa notte, quando pattuglie del VI Gruppo Torri e del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale sono intervenute, appena passata la mezzanotte, in zona Torre Angela, dopo che era scattato un antifurto all’interno di un plesso scolastico. Gli agenti hanno tratto in arresto un uomo italiano di 30 anni con l’accusa di furto, avendolo scorto all’interno mentre era intento aalcuni tablet, mettendo a soqquadro i locali nel tentativo di trovare ulteriori apparecchi elettronici. E’ un altro degli ...

