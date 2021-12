Roma | «Signò m’è bastato fatte fa na’ risata» | e l’idraulico restituisce i soldi all’anziana indigente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) E’ degli ultimi giorni un post di Facebook che sta diventando virale. Racconta la storia di disparità sociale, di anziani che a stento arrivano a fine mese e di persone che sanno cos’è l’umanità. Un evento che sembra uscito da un racconto natalizio, ma che è invece un fatto di cronaca e anche un po’ amara. La storia si è diffusa sui gruppi di Tor Bella Monaca, nota zona di. Un’anziana chiama un idraulico per un lavoro, al termine del quale lo paga parzialmente perché non ha abbastanza. L’uomo, riflettendo sull’accaduto, decide di renderle i, mettendoglieli nella buca della posta. Leggi anche:, banda del buco in azione: rapinato l’Unicredit Disparità sociale: idraulico lavora gratis per anziana«SIGNO’ NON ME NE VOLE’ MALE MA TE LI LASCIO ...