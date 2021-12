Per la prima volta una sonda creata dall’uomo si è avvicinata alla superficie del Sole (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato un viaggio lungo. La sonda Parker Solar Probe è partita il 12 agosto 2018 da Cape Canaveral, la base di lancio della Nasa in Florida. Ha viaggiato 990 giorni prima di raggiungere il suo obiettivo. Parker Solar Probe è arrivata dove nessuna sonda progettata dall’uomo aveva mai osato prima: sulla superficie del Sole. L’annuncio è stato fatto dalla Nasa durante l’American Geophysical Union di New Orleans: «Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il Sole. La sonda Solar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la Corona, e ha campionato particelle e campi magnetici». I risultati invece saranno ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato un viaggio lungo. LaParker Solar Probe è partita il 12 agosto 2018 da Cape Canaveral, la base di lancio della Nasa in Florida. Ha viaggiato 990 giornidi raggiungere il suo obiettivo. Parker Solar Probe è arrivata dove nessunaprogettataaveva mai osato: sulladel. L’annuncio è stato fatto dNasa durante l’American Geophysical Union di New Orleans: «Per lanella storia, un veicolo spaziale ha toccato il. LaSolar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell’atmosfera del, la Corona, e ha campionato particelle e campi magnetici». I risultati invece saranno ...

