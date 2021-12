Palazzo Mascabruno affidato all’Università Federico II

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà utilizzata dallaII di Napoli la porzione di “” che integrerà le consistenze già in proprio uso all’interno del complesso immobiliare che ospita la sede della Facoltà di Agraria e forma parte del rinomato comprensorio della Reggia di Portici. La parte delche viene affidatain concessione gratuita per 19 anni, ha una consistenza complessiva di circa 4.000 mq. I nuovi spazi acquisiti saranno oggetto di significativi interventi di restauro e manutenzione straordinaria, che l’Ateneo curerà direttamente, e per cui sono previsti investimenti per circa 8 mln di euro: verranno destinata ad usi didattici, di ricerca ed istituzionali dell’Ateneo, in complementarietà con l’altra porzione del complesso già in uso alla ...