Medico novax a Rimini: “Mi sono vaccinato per pagare il mutuo, ho due figli, non me lo posso permettere” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ausl l’aveva sospeso a causa della mancata vaccinazione. Ma la punizione per lui è durata solo una decina di giorni, “perché poi mi sono vaccinato e ho potuto finalmente riprendere a lavorare”. A parlare è uno dei medici riminesi: quelli che l’Ausl in un primo tempo aveva sanzionato, sospendendoli dal lavoro, ma che poi sono andati… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Ausl l’aveva sospeso a causa della mancata vaccinazione. Ma la punizione per lui è durata solo una decina di giorni, “perché poi mie ho potuto finalmente riprendere a lavorare”. A parlare è uno dei medici riminesi: quelli che l’Ausl in un primo tempo aveva sanzionato, sospendendoli dal lavoro, ma che poiandati… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

CarCarotenuto : RT @MarcoPedde: Un vaccinato che sostiene di aver paura di un medico #novax o di qualunque altra persona non vaccinata, implicitamente mett… - Marcell16569064 : RT @MarcoPedde: Un vaccinato che sostiene di aver paura di un medico #novax o di qualunque altra persona non vaccinata, implicitamente mett… - ArtbreadS : @robersperanza Convinciamo i novax! Si faccia la dose davanti a tutti! Il medico, la siringa e la fiala li portiamo… - Alessan27259340 : RT @MarcoPedde: Un vaccinato che sostiene di aver paura di un medico #novax o di qualunque altra persona non vaccinata, implicitamente mett… - mcobretti1 : RT @roby_italy_51: Da eroi a bersaglio. NoVax si toglie il casco e inizia a sputare sul personale medico: maledetti, mi avete ricoverato pe… -