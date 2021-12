Licenzia 900 persone con una videochiamata | ora scatta la vendetta

(Di martedì 14 dicembre 2021) La società Better.com ha subìto un drastico calo di credibilità dopo la decisione del suo amministratore delegato dire in tronco il personale. I dipendenti sono stati richiamati, mentre l'ad ha dovuto lasciare il proprio posto

Dopo il licenziamento in diretta di benpersone, la società americana ha registrato un serio contraccolpo, vedendo crollare la propria reputazione. Da qui la decisione di licenziare anche l'...Amministratore delegatocon una videochiamata Zoom oltredipendenti Yazaki ha una sede a Grugliasco, nel Torinese, con 91 lavoratori e il gruppo Stellantis tra i maggiori clienti. Due ...La società Better.com ha subìto un drastico calo di credibilità dopo la decisione del suo amministratore delegato di licenziare in tronco il personale. I dipendenti sono stati richiamati, mentre l'ad ...Aveva licenziato in diretta su Zoom 900 dipendenti, ora è toccato a lui: Bette manda a casa il Ceo Vishal Garg ...