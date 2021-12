L’amore per se stesse nel testo di A Me di Senza_cri a Sanremo Giovani (Di martedì 14 dicembre 2021) Esce A Me di Senza cri, il brano che la cantante presenta a Sanremo Giovani nella speranza di aggiudicarsi uno dei due posti a disposizione per l’accesso alla categoria dei Campioni. Oltre ad A Me, Senza cri ha rilasciato anche il brano AMOR/25 Novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La produzione artistica di A Me è di Kaleido per una ballad intensa che ha consentito a Senza cri di essere tr ai vincitori di Area Sanremo, che si sono aggiudicati la possibilità di aggiungersi agli 8 presenti di Sanremo Giovani. La sua canzone è disponibile in radio e in digital download dal 3 dicembre e farà parte del primo Ep Salto Nel Vuoto, prodotto da Demetrio Sartorio e Carlo Giardina, di prossima pubblicazione. Tra i prossimi, imminenti, progetti di Senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Esce A Me di Senza cri, il brano che la cantante presenta anella speranza di aggiudicarsi uno dei due posti a disposizione per l’accesso alla categoria dei Campioni. Oltre ad A Me, Senza cri ha rilasciato anche il brano AMOR/25 Novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La produzione artistica di A Me è di Kaleido per una ballad intensa che ha consentito a Senza cri di essere tr ai vincitori di Area, che si sono aggiudicati la possibilità di aggiungersi agli 8 presenti di. La sua canzone è disponibile in radio e in digital download dal 3 dicembre e farà parte del primo Ep Salto Nel Vuoto, prodotto da Demetrio Sartorio e Carlo Giardina, di prossima pubblicazione. Tra i prossimi, imminenti, progetti di Senza ...

