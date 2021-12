Incidenti sul lavoro, mezz'ora con il braccio incastrato in un macchinario: ricoverata operaia di 22 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Un'operaia di 22 anni è rimasta per mezz'ora con un braccio incastrato in un macchinario per la lavorazione del pellame. È successo in una conceria di Vallarsa , in Trentino. La giovane si è salvata, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Un'di 22è rimasta per'ora con unin unper la lavorazione del pellame. È successo in una conceria di Vallarsa , in Trentino. La giovane si è salvata, ...

Advertising

LaStampa : Incidenti sul lavoro: un mezzo pesante si ribalta nel Varesotto, muore un operaio - Agenzia_Ansa : Un operaio di 53 anni, è morto in un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Sarebbe stato co… - milapersiste : RT @Philo1936: Incidenti sul lavoro, 22enne resta incastrata col braccio in un macchinario: è grave - Max_Deidda : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, 22enne resta incastrata col braccio in un macchinario: è grave - BeppeGiulietti : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, 22enne resta incastrata col braccio in un macchinario: è grave -