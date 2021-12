In Liguria la più antica sepoltura di una neonata in Europa (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Scavando in una grotta ligure del comune di Erli, nell'entroterra di Albenga, in provincia di Savona, un team internazionale di ricercatori ha scoperto la più antica sepoltura fino ad oggi mai documentata in Europa relativa a una neonata mesolitica risalente a 10.000 anni fa circa da oggi. La sepoltura ha restituito, insieme ai resti del piccolo corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate (Columbella rustica), quattro ciondoli, sempre forati, ricavati da frammenti di bivalvi (Glycimeris glycimeris) e un artiglio di gufo reale. La scoperta permette di indagare un eccezionale rito funerario della prima fase del Mesolitico, di cui sono note poche sepolture. In particolare, la scoperta rivela una società di cacciatori-raccoglitori che teneva in particolare considerazione anche i suoi membri ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Scavando in una grotta ligure del comune di Erli, nell'entroterra di Albenga, in provincia di Savona, un team internazionale di ricercatori ha scoperto la piùfino ad oggi mai documentata in Europa relativa a unamesolitica risalente a 10.000 anni fa circa da oggi. Laha restituito, insieme ai resti del piccolo corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate (Columbella rustica), quattro ciondoli, sempre forati, ricavati da frammenti di bivalvi (Glycimeris glycimeris) e un artiglio di gufo reale. La scoperta permette di indagare un eccezionale rito funerario della prima fase del Mesolitico, di cui sono note poche sepolture. In particolare, la scoperta rivela una società di cacciatori-raccoglitori che teneva in particolare considerazione anche i suoi membri ...

Nel 2017, ampliando le attività di scavo verso la parte più interna della cavità, apparvero alcune conchiglie forate ; si iniziò quindi a sospettare la presenza di una possibile sepoltura. E così ...

