‘Il tulipano che fiorì tra la neve’ di Susy Vizzo | una storia di guerra e di amore da mezzo milione di letture

Il tulipano che fiorì tra la neve, di Susy Vizzo, edito da Eclipse Word Publishing, ancora oggi, a distanza di quasi tre anni dall'uscita del primo volume e di oltre due e mezzo dalla pubblicazione del secondo, fa parlare di sé. La scrittrice casertana, fin da piccola sviluppa un grande amore per le arti: disegno, canto, musica e i libri. Dopo il diploma scientifico, si iscrive alla facoltà di Lingue e Letterature Moderne europee, che le permette di conciliare il suo amore per la letteratura con la passione di girare il mondo.

