Icardi | scatti sotto la neve di Milano con Wanda Nara | il suo commento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Icardi scatti

Corriere dello Sport

"Qualche giorno fa a Milano" . Questa la didascalia scelta da Mauroper presentare ai follower di Instagram dueche lo ritraggono con Wanda Nara , l'amata compagna con la quale l'attaccante del Psg sta riscoprendo una nuova (o mai sopita) passione, dopo ......a lasciare il segno su Internet condividendoal limite del legale in cui mette in mostra il suo fisico monumentale. Per la classe 1986 non è stato un momento facile: suo marito Mauroha ...L'attaccante argentino ha pubblicato due scatti risalenti a qualche giorno fa che lo ritraggono in Italia con Wanda Nara e la Joya ha subito apprezzato ...L'ultimo post dell'attaccante del Psg accende le fantasie dei tifosi bianconeri: le indiscrezioni che lo vorrebbero in bianconero aumentano di giorno in giorno ...