Gran Bretagna, il Parlamento approva il green pass ma è rivolta Tory (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla Camera dei Comuni la misura per le nuove restrizioni anti-Covid passa grazie ai voti dei laburisti. L'attacco del leader laburista: "Il primo ministro si chieda se può guidare il Paese"

