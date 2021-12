Gli scienziati italiani scrivono a Mattarella e Draghi: “Lo stoccaggio e l’uso della CO2 non risolve i problemi” (Di martedì 14 dicembre 2021) Con una lunga lettera, un nutrito gruppo di scienziati si è rivolto al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, parlando del cosiddetto CCS: Carbon Capture Use and Storage La lettera tocca in cinque punti i motivi per cui avallare il progetto di ENI sarebbe un errore e non aiuterebbe in alcun modo a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 dicembre 2021) Con una lunga lettera, un nutrito gruppo disi è rivolto al PresidenteRepubblica e al Presidente del Consiglio, parlando del cosiddetto CCS: Carbon Capture Use and Storage La lettera tocca in cinque punti i motivi per cui avallare il progetto di ENI sarebbe un errore e non aiuterebbe in alcun modo a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AlbertoBagnai : Per fortuna non ho ascoltato queste brillanti risposte, dato che devo seguire la legge di bilancio. Quindi per gli… - lofioramonti : Mi domando se è ammissibile che sottosegretari @amendolaenzo e @VanniaGava partecipino a convegno organizzato da Um… - Fernando_Boccia : Sarà questa la nostra fine? Ma non è che sti grandi Geni e Scienziati che abbiamo in parlamento NON CI HANNO CAPIT… - IEAzy_I : @Sergio64221 @amelia_navarra La scienza è opinabile. Per 1500 anni gli scienziati hanno pensato che la terra fosse… - ReneeRZ6 : @FioschiniMarco @disinformatico Gli 'scienziati' un po' meno!?? -