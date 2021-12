Gli attori della pandemia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sta diventando sempre più virale un’immagine, o meglio due immagini di soggetti ricoverati per COVID. I profili che le condividono sono svariati, sia su Facebook che su Twitter, e sicuramente anche su altri social newtork. L’immagine che ci avete segnalato è questa: Ma la si trova anche senza scritta, in questo caso sul profilo Twitter Stef Maria Natale @stef77359537: O con le due foto staccate fra loro, come sul profilo Twitter di @AndYllinger: L’immagine di sotto chi legge BUTAC da tempo la conosce, in quanto ce ne siamo occupati l’anno scorso, in epoca pre-vaccinazioni. Come spiegavamo: State vedendo un video girato in una camera di terapia sub-intensiva dell’ospedale Amedeo di Savoia; all’interno della stanza ci sono due letti, uno dei pazienti indossa un casco respiratore, l’altro no. L’altro paziente non ha bisogno di indossare dispositivi di protezione, è un ... Leggi su butac (Di martedì 14 dicembre 2021) Sta diventando sempre più virale un’immagine, o meglio due immagini di soggetti ricoverati per COVID. I profili che le condividono sono svariati, sia su Facebook che su Twitter, e sicuramente anche su altri social newtork. L’immagine che ci avete segnalato è questa: Ma la si trova anche senza scritta, in questo caso sul profilo Twitter Stef Maria Natale @stef77359537: O con le due foto staccate fra loro, come sul profilo Twitter di @AndYllinger: L’immagine di sotto chi legge BUTAC da tempo la conosce, in quanto ce ne siamo occupati l’anno scorso, in epoca pre-vaccinazioni. Come spiegavamo: State vedendo un video girato in una camera di terapia sub-intensiva dell’ospedale Amedeo di Savoia; all’internostanza ci sono due letti, uno dei pazienti indossa un casco respiratore, l’altro no. L’altro paziente non ha bisogno di indossare dispositivi di protezione, è un ...

