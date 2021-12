Giorgio Panariello, il duro sfogo nei confronti dei suoi autori: “È tutto un magna magna…” (Di martedì 14 dicembre 2021) Giorgio Panariello non le manda a dire: l’attore comico si scaglia contro i suoi stessi autori mentre lavora al suo nuovo spettacolo teatrale “La favola mia”. Ecco che cosa è successo. Giorgio Panariello è un comico, attore e conduttore televisivo nato a Firenze nel 1960. Toscano doc, oggi ha 61 anni d’età ed è fidanzato L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 14 dicembre 2021)non le manda a dire: l’attore comico si scaglia contro istessimentre lavora al suo nuovo spettacolo teatrale “La favola mia”. Ecco che cosa è successo.è un comico, attore e conduttore televisivo nato a Firenze nel 1960. Toscano doc, oggi ha 61 anni d’età ed è fidanzato L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

zazoomblog : Giorgio Panariello non sta nella pelle: in arrivo una novità che spiazza tutti i fan – VIDEO - #Giorgio… - LaNerAzzurra88 : RT @Gl3nda_92: Giorgio Panariello sa far divertire senza mai essere volgare, fuori luogo e senza bisogno delle solite battutine scontate ch… - iamladyM_96 : RT @Gl3nda_92: Giorgio Panariello sa far divertire senza mai essere volgare, fuori luogo e senza bisogno delle solite battutine scontate ch… - Gl3nda_92 : Giorgio Panariello sa far divertire senza mai essere volgare, fuori luogo e senza bisogno delle solite battutine sc… - PicoPaperopoli : RT @BistoFortu: ?? Bistocco della Fortuna [ Sulle note di 'Il Triangolo' di Renato Zero: ] Il triangolo no, non l'avevo… -