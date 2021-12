Francesca Cipriani, decisione shock per la concorrente: cosa è accaduto (Di martedì 14 dicembre 2021) Francesca Cipriani, la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di abbandonare la Casa più spiata di tutta Italia, Alfonso Signorini le ha posto la fatidica domanda chiedendole se voleva rimanere o lasciare la casa. La concorrente è stata una delle prime concorrenti a voler rendere nota la sua intenzione di lasciare la Casa, la notizia sembra non aver destato tanto clamore tra i followers, i quali avevano notato i suoi annunci velati sui compagni di Casa. Francesca Cipriani, lascia la casa del Grande Fratello Vip per problemi di salute (Screenshot)Su Canale 5 in diretta nazionale, la concorrente ha dichiarato che la Francesca alla quale tutti sono abituati non c’è più, ma bensì c’è una donna semplice ed umile. Non è tutta ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021), ladel Grande Fratello Vip ha deciso di abbandonare la Casa più spiata di tutta Italia, Alfonso Signorini le ha posto la fatidica domanda chiedendole se voleva rimanere o lasciare la casa. Laè stata una delle prime concorrenti a voler rendere nota la sua intenzione di lasciare la Casa, la notizia sembra non aver destato tanto clamore tra i followers, i quali avevano notato i suoi annunci velati sui compagni di Casa., lascia la casa del Grande Fratello Vip per problemi di salute (Screenshot)Su Canale 5 in diretta nazionale, laha dichiarato che laalla quale tutti sono abituati non c’è più, ma bensì c’è una donna semplice ed umile. Non è tutta ...

