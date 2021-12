Estensione fino al 31 marzo 2022 del Green Pass rafforzato

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 14 dicembre 2021, alle ore 17.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19al 31.Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario ...

.push({}); Rinnovo dello stato di emergenza,del super green pass e novità per i viaggiatori. Queste le norme previste dal decreto ... Dunquea primavera nei ristoranti al chiuso, nelle ...... è stato autorizzato dopo un'osservazione specifica come continuazione eddel farmaco ... In un bambino su 1000 infettati, la malattia può determinarsi in forme gravissimealla morte. I ...Norma attesa in un prossimo decreto Milleproroghe, ecco i dettagli. Il pressing del Copasir e la partita Generali ...Un provvedimento che si motiva soprattutto con l'esigenza di prorogare la struttura di gestione dell'emergenza pandemica ...