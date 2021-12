Elisa positiva al Covid-19 salta l’invito a Sanremo Giovani (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Covid-19 anche quest’anno ha colpito il Festival di Sanremo e la prima (e si spera ultima) ad essere stata contagiata è stata Elisa che, a causa della sua positività, domani sera non potrà essere ospite alla serata evento di Sanremo Giovani. Serata che decreterà i tre finalisti che finiranno nella rosa dei Big in gara. Elisa per fortuna sta bene, ma dovendo rispettare l’isolamento domani sera si collegherà con Amadeus in diretta da casa sua. “La cantante sta bene, ma non può essere presente” – ha dichiarato Amadeus durante la conferenza stampa – “Faremo un collegamento Skype da casa. Lei è la prima che è dispiaciuta. Se ci sarà un caso di positività quest’anno, non sarà squalificato il cantante, ma manderò in onda il video, come accaduto l’anno scorso con Irama. Per questo ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021) Il-19 anche quest’anno ha colpito il Festival die la prima (e si spera ultima) ad essere stata contagiata è statache, a causa della sua positività, domani sera non potrà essere ospite alla serata evento di. Serata che decreterà i tre finalisti che finiranno nella rosa dei Big in gara.per fortuna sta bene, ma dovendo rispettare l’isolamento domani sera si collegherà con Amadeus in diretta da casa sua. “La cantante sta bene, ma non può essere presente” – ha dichiarato Amadeus durante la conferenza stampa – “Faremo un collegamento Skype da casa. Lei è la prima che è dispiaciuta. Se ci sarà un caso di positività quest’anno, non sarà squalificato il cantante, ma manderò in onda il video, come accaduto l’anno scorso con Irama. Per questo ...

