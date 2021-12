Due persone investite in via XXIV Maggio: entrambe trasportate all’ospedale (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura questa sera in pieno centro a Benevento, in via XXIV Maggio. Una donna, alla guida di una Fiat Punto, ha investito due persone. Per entrambi c’è stato bisogno del trasporto in ospedale da parte del 118. Le condizioni di uno dei due investiti sono apparse più serie. Sul posto, per i rilievi del caso, la volante della Polizia di Stato. Da ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura questa sera in pieno centro a Benevento, in via. Una donna, alla guida di una Fiat Punto, ha investito due. Per entrambi c’è stato bisogno del trasporto in ospedale da parte del 118. Le condizioni di uno dei due investiti sono apparse più serie. Sul posto, per i rilievi del caso, la volante della Polizia di Stato. Da ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

