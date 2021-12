Dossier Riservato! 1 223 MORTI OCCULTATI DA PFIZER NEI PRIMI 3 MESI DI VACCINI COVID

(Di martedì 14 dicembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio E’ unesplosivo quello ottenuto da un gruppo di medici e giornalisti americani dalla Food and Drug Administration. Esso aiuta a capire perché la stessa FDA americana a fine agosto non convocò il Comitato Consultivo per esaminare i dati forniti da. Perché dentro quei documenti confidenziali c’erano numeri da far … proviene da Database Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dossier Riservato

Il Gazzettino

Questo contenuto èagli abbonati 0,25 alla settimana per tre mesi Attiva Ora Tutti i ... Sul tavolo ipiù caldi: rifiuti, trasporti e GiubileoSempre secondo Repubblica, 'il capo della Protezione civile Curcio è stato già allertato e si èqualche giorno per studiare il'. Non è detto, però, che la nuova era possa aprirsi ...Covid, Draghi pronto a passare dall'emergenza alla convivenza: ecco come. C'è un'idea per non prorogare ulteriormente lo stato d'emergenza pandemico. Si tratta, spiega Repubblica ...Gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 fatti propri da Unione Europea, Stati Uniti e molte altre Nazioni. Li racconta Tg2 Dossier “Quale clima dopo Glasgow” di Giulia Apollonio, in onda s ...