Covid, Speranza avverte: "Ulteriori misure…" (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri Mario Draghi l'ha fatto trapelare: il consiglio dei ministri di oggi deciderà, non si sa bene ancora in quale forma, una proroga dello stato di emergenza. Restano forse da superare le resistenze della Lega, unica forza che si sarebbe in questi giorni detta contraria ad un prolungamento dello status quo. Ma alle 17 il via libera al testo arriverà alle 17. A discutere delle questione sono stati convocati a Palazzo Chigi i principali protagonisti della vicenda. Al cospetto del sottosegretario Roberto Garofoli ci sono il generale Figliuolo, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i rappresentanti dei ministeri della Salute e dell'Economia. Sono loro, infatti, i soggetti interessati dall'eventuale proroga: lo stato di emergenza permette alle loro strutture di restare in piedi e di avere i poteri sin qui garantiti dall'attuale legislazione. Ci sarebbero alternative? Certo: ... Leggi su nicolaporro

