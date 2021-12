Covid: in Cdm no norma per obbligo mascherine all'aperto (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all'aperto. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contemplidi utilizzareall'. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi.

