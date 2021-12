Clamoroso Arsenal: da bandiera a sperato in casa, tutti i dettagli! (Di martedì 14 dicembre 2021) Bufera in casa Arsenal, i Gunners dopo un’inizio di stagione turbolento sono riusciti a risalire la classifica e ad oggi si trovano sole due lunghezze dalla zona Champions. Anche nell’ultima giornata di Premier la squadra guidata da Arteta si è imposta con un netto 3-0 contro il Southampton. ma quel giorno ad attirare l’attenzione dei tifosi è stata l’esclusione a sorpresa del capitano Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang Arsenal Fascia da capitanoIl comunicato ufficiale del club Inizialmente si pensava a un infortunio, e invece il bomber dei ‘Gunners’ non è stato convocato per motivi disciplinari. Il motivo? Il calciatore del Gabon avrebbe più volte violato il protocollo disciplinare della squadra, come si legge nel comunicato del club: -Arsenal: “Dopo la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Bufera in, i Gunners dopo un’inizio di stagione turbolento sono riusciti a risalire la classifica e ad oggi si trovano sole due lunghezze dalla zona Champions. Anche nell’ultima giornata di Premier la squadra guidata da Arteta si è imposta con un netto 3-0 contro il Southampton. ma quel giorno ad attirare l’attenzione dei tifosi è stata l’esclusione a sorpresa del capitano Pierre-Emerick Aubameyang. AubameyangFascia da capitanoIl comunicato ufficiale del club Inizialmente si pensava a un infortunio, e invece il bomber dei ‘Gunners’ non è stato convocato per motivi disciplinari. Il motivo? Il calciatore del Gabon avrebbe più volte violato il protocollo disciplinare della squadra, come si legge nel comunicato del club: -: “Dopo la ...

