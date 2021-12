Barriere sulle Siligate, Anas bocciata. Per il Tar hanno ragione gli abitanti. Il comitato: 'Grande vittoria' (Di martedì 14 dicembre 2021) PESARO New jersey sulle Siligate , il Tar boccia il ricorso di Anas . E il comitato esulta: 'Una Grande vittoria'. E' stata pubblicata ieri la sentenza della Prima Sezione del Tar Marche , riferita ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) PESARO New jersey, il Tar boccia il ricorso di. E ilesulta: 'Una'. E' stata pubblicata ieri la sentenza della Prima Sezione del Tar Marche , riferita ...

Advertising

TheExtremista : @Matt_Orlandi Beh Sainz ha avuto anche lui una serie di episodi che lo hanno svantaggiato (vedi pit stop) e ha rice… - GCesterton : @diennea70 @carloalberto @ilfoglio_it Attendo sue nuove sulle famose barriere all’entrata - Wolviesix : RT @calliopve: “Forse per reclamare un po’ di attenzione” Ad uno che ha appena sbattuto sulle barriere. Ah ok. - versainzz : RT @calliopve: “Forse per reclamare un po’ di attenzione” Ad uno che ha appena sbattuto sulle barriere. Ah ok. - BeatriceLanzon1 : RT @calliopve: “Forse per reclamare un po’ di attenzione” Ad uno che ha appena sbattuto sulle barriere. Ah ok. -