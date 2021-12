Babbo Natale e le renne protestano contro la crisi climatica: l’azione degli attivisti di Extinction Rebellion a Torino – video (Di martedì 14 dicembre 2021) “Babbo Natale? Vorrebbe come regalo dalle istituzioni che dal 2022 si mettesse veramente la crisi climatica nelle agende”. A parlare è uno degli attivisti di Extinction Rebellion che oggi, travestito da ‘Babbo Natale’, insieme ad altri attivisti ha protestato a Torino, fuori dal palazzo del Consiglio regionale del Piemonte. “Siamo qui al Consiglio regionale del Piemonte e continueremo a venire fintanto che l’emergenza climatica non entrerà nelle tematiche e negli ordini del giorno del Consiglio. Le nostre richieste sono sempre le stesse: che le istituzioni inizino a dire la verità sulla condizione della crisi climatica e sanitaria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “? Vorrebbe come regalo dalle istituzioni che dal 2022 si mettesse veramente lanelle agende”. A parlare è unodiche oggi, travestito da ‘’, insieme ad altriha protestato a, fuori dal palazzo del Consiglio regionale del Piemonte. “Siamo qui al Consiglio regionale del Piemonte e continueremo a venire fintanto che l’emergenzanon entrerà nelle tematiche e negli ordini del giorno del Consiglio. Le nostre richieste sono sempre le stesse: che le istituzioni inizino a dire la verità sulla condizione dellae sanitaria, ...

