Avventura “stratopica” | Gironimo Stilton fa da guida ai bambini in quattro musei di Brescia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Notizia “” per tutti i piccoli fan di Geronimo: in esclusiva mondiale, da domani, mercoledì 15 dicembre, il topo giornalista più amato daidi tutto il mondo arriva neidiper un’da far frullare i baffi per l’emozione! Per la prima volta in assoluto, Geronimosarà protagonista di un’app-game museale dedicata aia partire dai 6 anni dal titolo “GeronimoAdventures”, promossa da Fondazionein collaborazione con Atlantyca Entertainment e con il sostegno di Fondazione Cariplo. GeronimoaidiUn ...