(Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO – “Oggi il mio album èdi. Ci tengo a ricordare che questo viaggio è il frutto di un lungo lavoro e che ci sono un sacco di persone senza le quali mi sentirei davvero persa! Perciò grazie a chi ha lavorato, a chi mi ha sopportato, a chi mi vuole bene e ovviamente a VOI, che avete scelto di prendere parte a questo viaggio, e soprattutto avete condiviso, con e attraverso me, emozioni, tempo, spazio e momenti irripetibili, che rimarranno per sempre solo nostri”. Lo afferma su Facebook(foto) dopo che il suo album “” èdi. L'articolo L'Opinionista.

WARNERMUSICIT : It's #FimiAwards Time! ?? @NaliOfficial con il suo album 'Nuda' ottiene il DISCO DI PLATINO ?? Congratulazioni ????… - princigallomich : Annalisa, il suo album “Nuda” è certificato platino - Lopinionista : Annalisa, 'Nuda' è ufficialmente certificato disco di Platino - lifestyleblogit : Annalisa: Nuda è disco di Platino - - valberchaves : RT @WARNERMUSICIT: It's #FimiAwards Time! ?? @NaliOfficial con il suo album 'Nuda' ottiene il DISCO DI PLATINO ?? Congratulazioni ???? @FIMI_IT… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Nuda

si spoglia per festeggiare ''. Le FOTO senza veli fanno il giro del web Per vederle, vai su Successivo SUCCESSIVOMILANO " Un anno di successi per. Il suo ultimo album "" raggiunge la certificazione platino confermando il ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano. All'interno dell'album anche le due hit "Dieci" e "...Annalisa festeggia la certificazione a disco di platino del suo nuovo album. Per la gioia la cantante celebra il momento mostrandosi "nuda" su Instagram. Fan in delirio.Annalisa, finalmente Nuda. Il pubblico è letteralmente in delirio. Vediamo insieme lo scatto che sta facendo chiacchierare tutto il web!