A Fiumicino nasce il Garante per le persone con disabilità | approvata la mozione

(Di martedì 14 dicembre 2021)– Il Consiglio comunale diha approvato all’unanimità laper il sostegno allecon, presentata dal consigliere Mario Baccini e sottoscritta dai capigruppo Poggio, Coronas, Severini, D’Intino e Costa. Nelle proposte approvate c’è anche quella di istituire la figura delper i diritti dellacondel Comune die la previsione di una stabilizzazione nella legge di Bilancio del bonus centri estivi, in quanto i ragazzi diversamente abili rilevano un gran beneficio da tali strutture che si sostituiscono, a 360° gradi, alle scuole nel loro nel periodo di chiusure, per seguirli dal punto di vista comportamentale, sportivo e ludico. Non solo: con la stessa ...

