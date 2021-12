Zaki racconta la sua prima doccia calda dopo due anni di carcere | i webidioti lo criticano perché non sa l’italiano | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è commosso vedendo scorrere davanti ai suoi occhi le immagini delle centinaia di manifestazioni che si sono svolte nel corso di questi 22 mesi in Italia per chiedere la sua liberazione. Non vede l’ora di poter fare ritorno in quella sua Bologna che per tutto questo tempo ha vissuto con il fiato sospeso attendendo un lieto fine direttamente da Mansoura. Poi hato i suoi primi pensieri, le sue prime emozioni e quell’esigenzaria di farsi una– simbolo di normalitàquasi 700 giorni in– non appena varcata la soglia di casaaver ricevuto l’affetto dei suoi familiari. Patrick, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato di tutto questo. “Lacosa che hai fattoessere arrivato a ...