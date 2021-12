Advertising

Agenzia_Ansa : Sono almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse dopo la devastante serie di tornad… - ignaziocorrao : 19 #tornado. [Diciannove]. E ora potrebbero essere fino a 100 i morti provocati dal tornado che ha colpito lo Stato… - Corriere : «Il tornado più disastroso della storia americana»: 93 vittime - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Usa, tornado sul Kentucky: 'Temiamo più di 100 morti' #usa - MediasetTgcom24 : Usa, tornado sul Kentucky: 'Temiamo più di 100 morti' #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Usa tornado

'Nulla che si trovasse sulla linea diretta del passaggio delè rimasto in piedi' ha detto, aggiungendo che si fanno sempre più remote le possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie.New York, 13 dic 07:38 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proclamato lo stato di disastro federale a seguito deiabbattutisi sul Midwest lo...Apple farà una donazione per sostenere i soccorsi sul campo. Tra venerdì e sabato, più di 30 tornado hanno colpito almeno sei stati degli USA, con danni maggiori in Arkansas, Illinois, Kentucky, ...Il solo Stato americano del Kentucky avrà con ogni probabilità oltre 100 morti per il devastante passaggio di un tornado fra venerdì e sabato scorso. A temerlo è il governatore dello Stato, Andy Beshe ...