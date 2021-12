Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 11:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con l’individuazione di altri 4 corpi sotto le macerie sale a sette il numero di morti accertati nel disastro di Ravanusa Agrigento mentre proseguono le ricerche di altri due dispersi Dopo l’esplosione causata da una perdita dalla rete del gas distrutto Quattro Palazzi stamani vigili del fuoco hanno trovato i corpi di Selene pascariello l’infermiera che era incinta di 9 mesi della sua famiglia l’inchiesta per disastro e omicidio colposo nei prossimi giorni gli inquirenti e diranno la documentazione relativa alla rete di distribuzione del gas l’area interessata dall’esplosione è di circa 10000 metri quadrati Io sono stato americano del Kentucky avrà Con ogni probabilità Oltre 100 morti per il devastante passaggio di tornado la notte tra sabato e venerdì scorso questo il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con l’individuazione di altri 4 corpi sotto le macerie sale a sette il numero di morti accertati nel disastro di Ravanusa Agrigento mentre proseguono le ricerche di altri due dispersi Dopo l’esplosione causata da una perdita dalla rete del gas distrutto Quattro Palazzi stamani vigili del fuoco hanno trovato i corpi di Selene pascariello l’infermiera che era incinta di 9 mesi della sua famiglia l’inchiesta per disastro e omicidio colposo nei prossimi giorni gli inquirenti e diranno la documentazione relativa alla rete di distribuzione del gas l’area interessata dall’esplosione è di circa 10000 metri quadrati Io sono stato americano del Kentucky avrà Con ogni probabilità Oltre 100 morti per il devastante passaggio di tornado la notte tra sabato e venerdì scorso questo il ...

Advertising

Corriere : Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - samdcarta : RT @gallina_di: «Bimbi sotto i 12 anni esenti da green pass» E in Lombardia si è prenotato solo il 4% ????? SOLO? E CHI SONO QUESTI? PENSA… - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Caravaggio a Messina'. Martedì e mercoledì convegno a Palazzo Zanca) è stato pubblicato su: Te… -