Spezia, Thiago Motta LIVE: le parole dopo la sconfitta con la Roma (Di martedì 14 dicembre 2021) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la vittoria della Roma contro la sua squadra: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Thiago Motta ha parlato dopo Roma-Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021), allenatore dello, ha parlatola vittoria dellacontro la sua squadra: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN,ha parlato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MondoNapoli : Roma, Mourinho batte Thiago Motta: 2a0 contro lo Spezia, tornano a vincere i giallorossi - - Sportellate_it : Con un gol per tempo la Roma torna alla vittoria e si prende i tre punti: Smalling e Ibanez si trasformano in golea… - infoitsport : Roma, battuto lo Spezia. A Mourinho la sfida tra ex Inter con Thiago Motta - cn1926it : Serie A, nel monday night la #Roma supera lo #Spezia e sale in classifica - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Spezia 2-0: i giallorossi stendono Thiago Motta -