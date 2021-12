Sollevamento pesi | Mondiali 2021 | Stati Uniti e Corea del Sud si aggiudicano le medaglie d’oro di giornata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è aperta quest’oggi una nuova settimana di gare aidiin corso a Tashkent, in Uzbekistan, con la prima gara diche è stata quella dei -89 kg maschili, in cui l’armeno Andranik Karapetyan ha trionfato nello slancio con 175 kg, precedendo il georgiano Revaz Davitadze, fermo a 171 kg, con il podio completato dal sudno Dongju Yu con 167 kg. Nello slancio Karapetyan è però crollato, non riuscendo a mettere a segno misure valide, con l’uzbeko Sarvarbek Zafarjonov ed il russo Artem Okulov che hanno sollevato correttamente 205 kg, mentre ilno Yu è rimasto fermo a 204 kg. La classifica totale ha visto dunque Zafarjonov e Yu a quota 371 kg, premiando il sudno, con il podio completato dai 370 kg di ...

Advertising

VanityFairIt : L’ex campione del mondo non ci sta: «Una follia, spero ci ripensino». Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso… - JoeVasapollo : @MicheleAnnibale @mizioali @AlessioBuzzanca Posso aggiungere una domanda? Allora la boxe è zozza, il sollevamento p… - bizcommunityit : Pentathlon, pugilato e sollevamento pesi esclusi dal programma olimpico #CIO - Fradales : Il sollevamento pesi di Alvise #BallandoConLeStelle - hiboss_hiboss : RT @Cambiacasacca: Dice che toglieranno pugilato e sollevamento pesi dalle olimpiadi del 2028. Se non ho capito male dovrebbero essere sost… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

La noble art è stata al momento "tagliata" insieme al pentathlon e alper far posto al surf, all arrampicata e allo skateboard . L'Esecutivo è stato chiaro: il pugilato è meno ...La "nobile arte", insieme ae pentathlon, a oggi non fa parte della rassegna olimpica statunitense. Un'esclusione che fa rumore e che a Pontedera, patria di un campione del mondo ...Si è aperta quest'oggi una nuova settimana di gare ai Mondiali di sollevamento pesi 2021 in corso a Tashkent, in Uzbekistan, con la prima gara di giornata che è stata quella dei -89 kg maschili, in cu ...Nuovo titolo mondiale per Sara Salza: 3 alzate da record pure in Irlanda Si è appena laureata numero 1 al mondo nel powerlifting: «E non è ancora finita» ...