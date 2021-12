(Di lunedì 13 dicembre 2021) Misure antipiù intense a Torino. Dal 14 dicembre il semaforo saràne, il che significa che si è superata la media giornaliera di 50 microgrammi mcg/mc di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali già in vigore, per il traporto persone si aggiunge il blocco dei veicolicon omologazione5 valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli3 e4 verrà esteso anche alle giornate di sabato e domenica (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19. Per il trasporto merci il blocco riguarderà anche i veicolicon omologazione3 ed4, tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19. Lo ...

Advertising

nuovasocieta : Smog, scatta da domani il livello arancio: stop ai diesel fino Euro 5 - discoradioIT : #smog oltre i limiti consentiti, arrivano i blocchi del #traffico. Scatta il semaforo arancione: da domani stop fin… - davidearato : RT @TorinoClick: Misure antismog, scatta il livello arancio: da domani fermi anche i diesel euro 5 dalle 8 alle 19… - davidearato : RT @CittaMetroTO: #traffico #smog Scatta martedi #14dicembre fino a mercoledi 15 il #semaforoarancione che impone… - Vittori48044829 : RT @Ansa_Piemonte: Smog: sale inquinamento, nel torinese stop ai diesel Euro 5. Scatta il semaforo arancione in 33 comuni capoluogo compres… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog scatta

...sale loe per la prima volta, in questo autunno, arrivano i blocchi del traffico. Domani e martedì, giorno in cui l'Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento,dunque ...Nel torinese sale loe per la prima volta, in questo autunno, arrivano i blocchi del traffico. Domani e martedì, giorno in cui l'Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento,dunque il semaforo ...TORINO - Per le giornate di domani, martedì 14, e mercoledì 15 dicembre, scatta nel torinese il blocco del traffico che impone lo stop dei veicoli diesel fino alla categoria euro 5 e il divieto di com ...Nel torinese sale lo smog e per la prima volta, in questo autunno, arrivano i blocchi del traffico. Domani e martedì, giorno in cui l'Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni ...