Sindaco chiude farmacia No vax in un comune di Roma: titolare e dipendente non sono immunizzati contro il Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) È stata disposta la chiusura dell'unica farmacia presente a Cervara di Roma, comune all'interno della città metropolitana della Capitale. Il Sindaco Adriano Aliverini ha firmato un'ordinanza con la quale ha imposto al titolare dell'unico presidio sanitario del luogo la «cessazione immediata dell'attività di farmacia», salvo «presenza di altro personale avente i requisiti a norma di legge». Nel documento si parla di requisiti non rispettati perché sia il titolare che l'unico dipendente della farmacia in questione sono No vax e dunque non si sono vaccinati contro il Coronavirus, nonostante l'obbligatorietà per gli operatori sanitari. Per questa ragione i due sono stati ...

