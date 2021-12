Omicron | lo studio di Oxford | “Due dosi di vaccino non bastano a proteggere dal contagio”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Duedianti Covid nondalcon la nuova variante. La mutazione, rilevata per la prima volta in Sudafrica, sta dilagando a Londra e lo scenario è che nelle prossime settimane possa soppiantare Delta. Ed è proprio dal Regno Unito che arriva lo. A essere più a rischio rispetto a altre varianti sono anche i guariti secondo l’analisi condotta da ricercatori dell’Università die pubblicati sul server di prestampa MedRxiv. La ricerca fa emergere comeabbia il potenziale per portare un’ulteriore ondata di infezioni, anche tra persone già vaccinate, sebbene non vi siano prove di un aumento di malattia grave o decessi. Anche se è proprio di queste ore la dichiarazione del ...

E' quanto emerge dai risultati di uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Oxford e pubblicati sul server di prestampa MedRxiv, da cui emerge che Omicron ha il potenziale per portare un'ulteriore ondata di infezioni, anche tra persone già vaccinate, sebbene non vi sono prove di un aumento di malattia grave o decessi.