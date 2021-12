Napoli | bomba davanti al panificio durante il lockdown | identificati gli autori

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I carabinieri del comando provinciale di, al termine di attività investigativa coordinata dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno posto in esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale dinei confronti di Giuseppe Robustelli, napoletano classe ’84, e Charles Di Martino, classe ’79 originario del Regno Unito, ritenuti gravemente indiziati dei L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Per quellasono state emesse due ordinanze nei confronti di Giuseppe Robustelli e Charles Di ... Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri del comando provinciale di, al termine ...... Marini in contropiede per il 21 - 17. Non si ferma il parziale azzurro, 3 punti di Lynch ,... Segna Varese con Keene, ma Rich piazza ladel 39 - 31 che costringe Varese al timeout. Zerini ...Erano stati controllati e sanzionati, nel Napoletano, per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19 le due persone ritenute responsabili, dai carabinieri e dalla Procura di Napoli, dell’attent ...I carabinieri del comando provinciale di Napoli, al termine di attività investigativa coordinata dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno posto in esecuzione ...