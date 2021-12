Minnie Minoprio | Quella volta che Memo Remigi voleva entrare in camera mia

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 13 dicembre 2021): «Con Walter Chiari scherzi e schiaffi. Per la tv divenni bambolona sexy» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 16, di Piero Degli Antoni., lei arrivò in Italia dall’Inghilterra giovanissima. Il suo primo provino fu con Walter Chiari e Lelio Luttazzi…«Sono nata con il jazz e lo swing. A 17 anni, nel 1959, mi presentai all’audizione portando una canzone americana. Walter Chiari, che allora aveva un flirt con Ava Gardner, si divertì a dirmi qualche frase in inglese. Lelio Luttazzi suonò due canzoni».Le promisero un contratto per una rivista ma, quando tornò a Roma, scoprì che si erano dimenticati di lei…«Walter era un gran distratto, e nella confusione della produzione non mi avevano preparato nulla. Luttazzi comunque compose due brani per me ed ebbi la parte».Walter Chiari, lo sappiamo, era ...