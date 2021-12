Litfiba | ultimo atto

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le quattro mura di Area Pergolesi sono “addobbate” a festa. Niente decorazioni natalizie ma quarant’anni di storia discorrono senza sosta fra le pareti bianche, celebrando una delle band più importanti della storia del rock italiano. L’occasione profuma di regalo di Natale in anticipo visto che Piero Pelù e Ghigo Renzulli sono a Milano per presentare “L’girone”, il tour d’addio che partirà la prossima primavera da Padova per poi spostarsi a Napoli, Roma, Milano e, ça va sans … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'girone tour sarà una " festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione ". I ... Dal vivo isaranno composti , oltre che da Ghigo Renzulli e da Piero Pelù , da Luca ...Una storia lunga 42 anni, arrivata all'"girone": nel 2022 ci sarà il tour d'addio alle scene dei(leggi qui tutte le date e le informazioni). Gli inizi "Festeggiamo 40 anni più Iva con ...Negli anni '80 i Litfiba, a un certo punto, erano più famosi in Francia che in Italia". Perché ... Le nuove generazioni e i Maneskin "Non ci attacchiamo alla poltrona come i politici" rincara la dose ...Piero Pelù e Ghigo Renzulli annunciano un tour per la prossima primavera che concluderà la ultraquarantennale carriera della band ...