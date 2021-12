La vittoria di Verstappen è stata meglio di un film (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’era bisogno di un finale del genere per far passare alla storia il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 di Formula 1. Paradossalmente, se fosse stato frutto di una sceneggiatura, come da più parti si è detto, poteva passare come una scrittura banale, da film in cui le cose vengono fatte capitare per forza. Eppure c’è stato, in 58 giri di pista, un così numeroso incrocio di storie, ribaltamenti e drammi che di banale non ha avuto proprio nulla. Partiamo dal vincitore. Per Max Verstappen, il Mondiale 2021 è diventato una sorta di percorso di formazione in cui le prove da superare sono state tante, e per meritare la corona di Campione del Mondo si è dovuto aggiudicare il duello dei duelli, quello contro il suo rivale all’ultimo giro dell’ultima gara. Abu Dhabi 2021 passera alla storia per aver consegnato il primo titolo mondiale personale a ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’era bisogno di un finale del genere per far passare alla storia il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 di Formula 1. Paradossalmente, se fosse stato frutto di una sceneggiatura, come da più parti si è detto, poteva passare come una scrittura banale, dain cui le cose vengono fatte capitare per forza. Eppure c’è stato, in 58 giri di pista, un così numeroso incrocio di storie, ribaltamenti e drammi che di banale non ha avuto proprio nulla. Partiamo dal vincitore. Per Max, il Mondiale 2021 è diventato una sorta di percorso di formazione in cui le prove da superare sono state tante, e per meritare la corona di Campione del Mondo si è dovuto aggiudicare il duello dei duelli, quello contro il suo rivale all’ultimo giro dell’ultima gara. Abu Dhabi 2021 passera alla storia per aver consegnato il primo titolo mondiale personale a ...

