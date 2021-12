Incidenti stradali | troppi morti | corteo studenti ad Ischia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Centinaia didelle scuole superiori hanno partecipato oggi ad una manifestazione per la sicurezza stradale addopo che lo scorso 2 dicembre il 17enne Manuel Calise ha perso la vita investito da una automobile mentre tornava a casa col suo scooter. Dopo che giovedì scorso due scuole erano state occupate per protesta contro le stragioggi i ragazzi hanno organizzato unpartito dal luogo dell’incidente di Manuel, sulla litoranea che collega i comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, indossando tutti il casco ed esponendo striscioni per chiedere più sicurezza ed hanno poi raggiunto piazza Santa Restituta dove hanno preso la parola i rappresentanti deglidegli istituti scolastici chiedendo l’installazione ...

