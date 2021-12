In che modo la prima telecronaca in Italia ha cambiato il modo di vivere il calcio? (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’era una volta la radio, poi arrivò la televisione. A quel punto il pubblico si trovò di fronte ad una scatola che trasmetteva non solo voci, ma immagini. Il passaggio fu brusco, ma ricco di sorprese. Tra le novità che introdusse questo strumento vi fu la telecronaca sportiva. E in un Paese di santi e calciatori la palla calciata divenne subito protagonista di questo nuovo modo di coinvolgere tifosi e curiosi. Era il 13 dicembre del 1953 e la Rai trasmetteva in diretta per la prima volta il secondo tempo di Italia-Cecoslovacchia. Ad accompagnare i passaggi, i tiri in porta e i falli delle due nazionali c’erano le voci di Carlo Bacarelli e Vittorio Veltroni. Come più tardi testimoniarono i due giornalisti, fu un’esperienza sconvolgente, accompagnata da “una sensazione strana, sottile e deliziosa“. Ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’era una volta la radio, poi arrivò la televisione. A quel punto il pubblico si trovò di fronte ad una scatola che trasmetteva non solo voci, ma immagini. Il passaggio fu brusco, ma ricco di sorprese. Tra le novità che introdusse questo strumento vi fu lasportiva. E in un Paese di santi e calciatori la palla calciata divenne subito protagonista di questo nuovodi coinvolgere tifosi e curiosi. Era il 13 dicembre del 1953 e la Rai trasmetteva in diretta per lavolta il secondo tempo di-Cecoslovacchia. Ad accompagnare i passaggi, i tiri in porta e i falli delle due nazionali c’erano le voci di Carlo Bacarelli e Vittorio Veltroni. Come più tardi testimoniarono i due giornalisti, fu un’esperienza sconvolgente, accompagnata da “una sensazione strana, sottile e deliziosa“. Ma ...

