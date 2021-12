Il momento in cui a Ravanusa è esploso tutto | VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il silenzio, il boato. Poi il rumore dei vetri in frantumi e quello delle abitazioni che, una dopo l’altra, crollano. Poi di nuovo il silenzio. Sono queste le immagini della tragedia avvenuta sabato sera, intorno alle 20.30, a Ravanusa (Agrigento). Una perdita di gas che ha creato una sacca sotterranea che, purtroppo, è deflagrata in quell’esplosione che ha provocato la morte – secondo l’ultimo bollettino aggiornato – di almeno sei persone. E da oltre 36 ore proseguono le ricerche degli altri dispersi, mentre la comunità è ancora sotto choc per quanto accaduto. Ravanusa, le immagini dell’esplosone che ha fatto crollare tutto Questa mattina i corpi senza vita di altre tre persone sono stati individuati dai soccorritori che stanno procedendo con l’estrazione da sotto le macerie. Al momento, dunque, ne ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il silenzio, il boato. Poi il rumore dei vetri in frantumi e quello delle abitazioni che, una dopo l’altra, crollano. Poi di nuovo il silenzio. Sono queste le immagini della tragedia avvenuta sabato sera, intorno alle 20.30, a(Agrigento). Una perdita di gas che ha creato una sacca sotterranea che, purtroppo, è deflagrata in quell’esplosione che ha provocato la morte – secondo l’ultimo bollettino aggiornato – di almeno sei persone. E da oltre 36 ore proseguono le ricerche degli altri dispersi, mentre la comunità è ancora sotto choc per quanto accaduto., le immagini dell’ne che ha fatto crollareQuesta mattina i corpi senza vita di altre tre persone sono stati individuati dai soccorritori che stanno procedendo con l’estrazione da sotto le macerie. Al, dunque, ne ...

