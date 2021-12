I regali che vorrei (fare) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per uomo, donna, adolescente, per accaniti lettori o per chi vogliamo che lo diventi. Ma anche per chi ha una passione per le cose di cartoleria un po’ particolari (sono più di quanti pensiamo!) abbiamo scovato questi ex libris personalizzabili con le iniziali. Un pensiero d’altri tempi, da comprare online. Per gli appassionati di vino e di bicchieri, per i puristi della pulizia, per chi adora avere tutto lucidato a specchio. Ma soprattutto per chi ha tutto, e forse potrebbe non sapere nemmeno che esiste questo aggeggio per asciugare con facilità l’interno dei calici da degustazione. Per chi adora i podcast e non ne può più fare a meno, serve il giusto strumento per l’ascolto. Queste cuffie a conduzione ossea sono un dono che di sicuro vi farà ricordare, perché strano e perché inconsueto. Dicono vadano bene anche per i runner. Per i sognatori e i romantici, c’è la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per uomo, donna, adolescente, per accaniti lettori o per chi vogliamo che lo diventi. Ma anche per chi ha una passione per le cose di cartoleria un po’ particolari (sono più di quanti pensiamo!) abbiamo scovato questi ex libris personalizzabili con le iniziali. Un pensiero d’altri tempi, da comprare online. Per gli appassionati di vino e di bicchieri, per i puristi della pulizia, per chi adora avere tutto lucidato a specchio. Ma soprattutto per chi ha tutto, e forse potrebbe non sapere nemmeno che esiste questo aggeggio per asciugare con facilità l’interno dei calici da degustazione. Per chi adora i podcast e non ne può piùa meno, serve il giusto strumento per l’ascolto. Queste cuffie a conduzione ossea sono un dono che di sicuro vi farà ricordare, perché strano e perché inconsueto. Dicono vadano bene anche per i runner. Per i sognatori e i romantici, c’è la ...

