Giuffredi: "Mario Rui? Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il Milan"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui, Parisi e Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti a margine degli Italian Sport Awards. Queste le sue parole anche su Mario Rui che, avendo un problema muscolare, è in forse per la partita del Napoli di domenica al Meazza contro il Milan: 

SU NAPOLI – EMPOLI "Quella di ieri per me è stata un po' la partita del cuore, sono di Napoli ed ho dei giocatori al Napoli, ma l'Empoli per me è stata una tappa molto importante. Tutti i miei primi calciatori sono passati da Empoli. Gli azzurri hanno tante defezioni, devono ..."

